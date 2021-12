ASCOLTA L'ARTICOLO

Via alle vaccinazioni anti Covid per i bambini da 5 a 11 anni in tutta la Sicilia. Ai più piccoli viene somministrato il siero Comirnaty di BioNTech/Pfizer, che ha un dosaggio ridotto a un terzo rispetto agli over 12. Ci si può prenotare dalla piattaforma prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o dal sito www.siciliacoronavirus.it, da cui è anche possibile scaricare i moduli da presentare al punto vaccinale. Come ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci, durante la visita all’Hub di Palermo, vaccinare i bimbi «è un atto d’amore verso i propri figli».

AUTORE. Redazione