Anche presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano è iniziata la campagna di vaccinazione per gli over 80. Stamattina le prime dosi sono state somministrate al primo gruppo di anziani prenotati tramite la piattaforma online, ma qualcuno che era in programma domani, è stato richiamato per effettuare il vaccino già oggi. È il caso dei coniugi Maria Antonietta Galfano, 82 anni e Pasquale Passerini, 85 anni, ai quali è già stata somministrata la prima dose del vaccino Pfizer-BionTech. Fra 3 settimane la seconda.

Presso il Centro vaccinazioni – allestito nel PPI a pian terreno del nosocomio, facilmente accessibile – sono stati già sottoposti a vaccino tutti gli operatori sanitari ospedalieri ed extra e anche le Forze dell’Ordine. Ora tocca agli over 80. A Castelvetrano il Centro vaccinazione rimarrà aperto solamente la mattina (e non anche il pomeriggio) e l’Asp Trapani ha autorizzato la somministrazione di solamente 40 vaccini ogni mattina. Pochi, in effetti, visto che la popolazione anziana da vaccinare è abbastanza numerosa e questo dilaterà il tempo per le vaccinazioni.