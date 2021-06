Sono in corso da questa mattina, le iniziative di vaccinazione antiCovid in modalità “Drive in” nel piazzale antistante il Comune di Castelvetrano, in via delle Rose. Si può accedere alla vaccinazione anche senza prenotazione Il target di riferimento comprende gli ultra 80enni, i disabili gravi e gravissimi, i soggetti in età compresa tra 60-79 vulnerabili ai quali sarà somministrato il vaccino Pfizer.I soggetti in età 60-79 senza alcuna patologia potranno ricevere il siero Vaxzevria o il Janssen di Johnson&Johnson. L’iniziativa nasce dalla necessità di alleggerire la pressione di richieste sui centri vaccinali di Mazara del Vallo e Castelvetrano. L’Amministrazione Comunale informa inoltre che domani (sabato 11 Giugno) dalle 9:00 alle 20:00 sarà possibile recarsi presso la sede della guardia medica di Triscina per l’open day vaccinale, senza bisogno di prenotazione.