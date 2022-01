ASCOLTA L'ARTICOLO

Al fine di evitare assembramenti, eliminare i tempi di attesa e velocizzare le operazioni di somministrazione del vaccino, in tutta la Provincia di Trapani, il vaccino sarà somministrato esclusivamente su prenotazione. E’ possibile prenotare sulla piattaforma regionale SiciliaCoronavirus,it. L’Asp di Trapani fa presente agli utenti la necessità di scaricare la modulistica e recarsi nei punti vaccinali con la documentazione già compilata.

Accesso libero solo per soggetti fragili (invalidi civili/estremamente vulnerabili/disabili gravi), e per over 80. Si ricorda, infine, che è possibile contattare il NUMERO VERDE 800-402346 per info su modalità e servizi COVID 19.

AUTORE. Redazione