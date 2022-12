ASCOLTA L'ARTICOLO

Lo scorso mese di ottobre è iniziata la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022/2023 sul territorio trapanese. Il vaccino potrà essere somministrato nei Centri vaccinali aziendali pediatrici, in Hub, Spoke e Punti vaccinali territoriali utilizzati per vaccinazione anti Sars-Cov2, anche in co-somministrazione con il vaccino anti-covid-19.

La vaccinazione è gratuita per i soggetti con età superiore o pari a 60 anni, per i soggetti a rischio, per le categorie di pubblico interesse collettivo e per le donne in gravidanza.

Queste le modalità di prenotazione:

• Telefonare al n. 0923 472292 dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13

• Inviare una mail all’indirizzo: vaccinicovid@asptrapani.it

• Direttamente presso gli hub vaccinali durante gli orari di apertura.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani aderisce inoltre all’iniziativa “Influ-Day”, giornata di promozione della campagna antinfluenzale, promossa dall’Assessorato Regionale alla Salute e dal Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE). L’iniziativa è programmata per venerdì 16 Dicembre 2022. Nello specifico, la vaccinazione antinfluenzale dovrà essere offerta presso:

• Centri Vaccinali Distrettuali (Modalità open dalle 8 alle 14)

Trapani-Erice – Cittadella della Salute, Palazzo Giglio – epidtrapanierice@asptrapani.it

Marsala – Piazza Marconi, 1 – epidmarsala@asptrapani.it

Mazara del Vallo – Via Furia Tranquillina, 1 – epidmazara@asptrapani.it

Castelvetrano – Piazza Martini d’Ungheria, 1 – epidcastelvetrano@asptrapani.it

Alcamo – Viale Europa – epidalcamo@asptrapani.it

Pantelleria – Piazza Almansa, 1 – epidpantelleria@asptrapani.it

• HUB e PVT (Modalità open dalle 8 alle 20)

HUB Trapani Cipponeri

HUB Alcamo Paladangelo

PVO Pantelleria

PV Campus Biomedico Marsala

PVO Salemi

PVO Mazara

PVO Salemi

HUB Castelvetrano ex Mocar

