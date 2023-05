ASCOLTA L'ARTICOLO

Anche quest’anno, negli spazi dell’elegante baglio del Momentum Bio-Resort a Marinella di Selinunte, si svolgerà la rassegna d’arte contemporanea proposta dall’associazione Selinunte Cunta e Canta. Si rinnova così, l’impegno tra la raffinata struttura alberghiera e l’associazione culturale, entrambe impegnate a divulgare l’arte contemporanea nel nostro territorio. In programma per questa stagione tre mostre di pittura e fotografia da maggio ad ottobre. Si comincerà con Isabella Sassano, nata e cresciuta in Canada da genitori del nord Italia, da anni vive a Partinico. Il secondo appuntamento sarà con Sergio La Barbera, maestro d’arte al triennio in pittura all’ accademia di belle Arti di Palermo. L’ultima mostra sarà quella di Giuseppe Iannello, fotografo che si è laureato in documentary photography presso la University of South Wales. Le mostre allestite saranno visitabili non solo per i clienti del Momentum Resort ma saranno aperte al pubblico. Il vernissage della prima mostra sarà il 19 maggio ore 19:00 presso Momentum Resort a Marinella di Selinunte.

AUTORE. Redazione