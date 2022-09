ASCOLTA L'ARTICOLO

Rumori ed urla disturbano la quiete nel quartiere Giallonghi di Castelvetrano. Sono numerose le segnalazioni di gare clandestine, fino alle tre della notte, tra scooter elaborati e motocicli enduro con rumorose marmitte. Una situazione sempre più pericolosa che si registra ogni sera tra la Via Giallonghi, la Via Simone Neri e le rispettive traverse. Gli sfidanti delle pericolose gare di velocità si ritrovano spesso nel piazzale antistante la sede del Comune di Via della Rosa, a poca distanza dal Commissariato di Polizia Spesso i giovani sfrecciano a forte velocità senza le luci accese, probabilmente per far perdere facilmente le proprie tracce nel caso di un intervento delle forze dell’ordine. Una situazione di forte pericolo sia per i centauri che per i passanti.

Redazione