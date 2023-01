ASCOLTA L'ARTICOLO

Una serie di macchine prese di mira a colpi di pietra e parabrezza spaccati. Sarebbe successo qualche ora addietro sulla strada statale 115, tra i centri abitati di Campobello di Mazara e Castelvetrano. Le notizie sono ancora frammentarie, ma da alcune testimonianze raccolte, a scagliarsi contro le vetture in transito sarebbe stato un giovane migrante. Al momento non si registrano danni a persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, chiamati dagli automobilisti che, dopo i colpi ai parabrezza, si sono fermati lungo il ciglio della strada. (Notizia in aggiornamento)

