Ancora un grave incidente lungo la SP81 che collega Castelvetrano con Triscina di Selinunte. In un tratto di strada a pochi km dalla borgata, la scorsa notte un uomo è stato investito da un’auto in transito. Nonostante il violento impatto il conducente dell’autovettura non si è fermato per prestare soccorso al pedone investito. A chiamare i soccorsi sono stati infatti alcuni passanti che hanno notato i corpo riverso sul ciglio della strada. All’arrivo dei sanitari le condizioni dell’uomo apparivano subito molto gravi ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castelvetrano. Seguiranno aggiornamenti.