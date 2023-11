Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Castelvetrano. Un uomo di circa 60 anni è caduto da un ponteggio mentre erano in corso dei lavori in un cantiere edile. L’incidente è avvenuto in una traversa della via Tagliata: erano circa le ore 10 quando si è verificata la caduta dell’uomo dal ponteggio. Il ferito è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelvetrano. Seguiranno aggiornamenti

