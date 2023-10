Sarebbe stato bloccato dagli agenti di Polizia l’uomo che questa mattina è stato visto aggirarsi con un fucile nella zona dell’università a Palermo. E’ stato anche fotografato in corso Tukory, nei pressi della cittadella universitaria, tra gli sguardi increduli di automobilisti e passeggeri di un pullman.

A lanciare l’allarme – come riporta ANSA – questa mattina è stata una studentessa che ha chiamato la sala operativa della polizia dicendo di avere visto un uomo armato di fucile, davanti alla stazione della metro Palazzo Reale – Orleans. E’ scattato l’allarme antiterrorismo e in pochi minuti sono intervenuti gli agenti delle volanti, i motociclisti delle Nibbio, le pattuglie delle Uopi e anche un elicottero per sorvolare la zona.

Gli agenti della polizia hanno sentito il racconto della giovane che ha trovato poi conferma nella foto scattata poco dopo nelle vicinanze.

AUTORE. Redazione