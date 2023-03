L’occasione del 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, è l’appuntamento per ricordare quanti non ci sono più. La Croce Rossa Italiana ha deciso, proprio ieri, di raccontare, invece, un’esperienza viva di impegno sul solco della legalità, e cioè quella del Comitato di Castelvetrano. E lo ha fatto sul sito web del comitato regionale. Il racconto della testimonianza dei volontari diventa un invito a venire sul territorio di Castelvetrano e Campobello di Mazara, del quale dal 16 gennaio (giorno dell’arresto di Matteo Messina Denaro) se ne parla con una frequenza quasi quotidiana.

Su questo territorio ci sono anche i volontari Cri che del “fare bene” ne hanno fatto uno stile di vita. «Castelvetrano – scrivono sul sito – è un luogo magico pieno di alberi d’ulivo unici al mondo, conosciuti come la “Nocellara Del Belìce” ed è proprio da questo luogo che le belle notizie arrivano grazie all’impegno della Cri. Uomini, donne e giovani, un esercito di volontari di questo luogo incantevole che giorno dopo giorno costruiscono belle notizie con piccoli cambiamenti. È anche un modo per riconoscere l’impegno di una sana energia del volontariato in un territorio sempre alla ribalta per la mafia».