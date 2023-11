Un’opera-ricordo per Francesco Ancona. E’ questa la volontà della famiglia del giovane che ha perso la vita in un incidente stradale, due notti fa, in via Marinella a Castelvetrano. «Ringraziamo tutti per le manifestazioni di affetto nei confronti di Francesco – hanno detto i genitori – è di conforto leggere i tanti messaggi di chi ha condiviso momenti di vita con lui, perché sapere che è stato voluto bene ci fa sentire meno soli. Vogliamo destinare le offerte ricevute per Francesco per poter realizzare un’opera-ricordo nella comunità di Castelvetrano». La raccolta fondi avverrà tramite una teca sistemata all’interno dei locali del cimitero dove sarà esposta la salma, nello spazio antistante la sala autoptica (dalle ore 14,30 alle 17:00). In alternativa sarà possibile rivolgendosi all’agenzia funebre Santangelo di Castelvetrano. Venerdì 17 novembre, intanto, alle ore 10:00 nella parrocchia San Francesco di Paola saranno celebrati i funerali del giovane.

AUTORE. Giacomo Moceri