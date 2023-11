Un monitor multiparametrico è stato donato dall’associazione “Maria Ss. del Paradiso” di Mazara del Vallo all’Unità operativa di Ematologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi pomeriggio, alla presenza, tra gli altri, del Commissario straordinario dell’Asp Trapani Vincenzo Spera. «Il nostro grazie va a quest’altro sodalizio che ha deciso di donare un bene per il nostro reparto – ha detto il medico responsabile del reparto Vincenzo Leone – da parte dell’associazione guidata dalla signora Carmela Nazzareno non è la prima donazione che riceviamo. Negli anni sono stati donati scrivanie, tv, sedie per la sala prelievi».

Il legame tra l’associazione e il reparto è nato 3 anni addietro dopo che il marito della signora Nazzareno è diventato paziente di Ematologia. «Oramai ci consideriamo parte integrante di questa “famiglia”», ha detto la Nazzareno facendo riferimento al reparto. «Questa donazione ripaga l’impegno e la professionalità che qui dentro i pazienti riscontrano» ha detto il Commissario Spera. L’associazione “Maria Ss. del Paradiso” è oramai abituata alle donazioni liberali soprattutto per gli ambienti di cura degli ammalati. Tra le ultime cose donate la ludoteca al reparto di Pediatria dell’ospedale “Abele Ajello”, intitolata alla memoria di padre Giuseppe Fullone, il prete bocconista che per anni è stato la guida spirituale dell’associazione. Alla cerimonia ha preso parte il personale infermieristico del reparto e le dottoresse Carla Marino, Lara Crucitti e Chiara Russo che completano il gruppo medico del reparto.

AUTORE. Max Firreri