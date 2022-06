ASCOLTA L'ARTICOLO

L’UNICEF ha annunciato risultati da record negli acquisti e nelle forniture per il 2021. Il valore totale delle forniture e dei servizi acquistati dall’UNICEF ha superato i 7,1 miliardi di dollari, con un aumento del 61% rispetto al 2020. La maggior parte di questo incremento deriva dal ruolo dell’UNICEF nella risposta globale alla pandemia da COVID-19, essendo uno dei partner chiave di distribuzione di vaccini per COVAX1. L’UNICEF ha gestito la distribuzione di oltre 884 milioni di dosi di vaccino in 110 paesi per COVAX e altre iniziative. Oltre che per il COVID-19, l’UNICEF ha fornito 2,3 miliardi di dosi di vaccini di routine per proteggere i bambini da diarrea, morbillo, polmonite, polio, tetano, tubercolosi e altre malattie potenzialmente letali, ma prevenibili. In totale, nel 2021 sono state distribuite circa 3,2 miliardi di dosi di vaccino (sia di routine sia contro il COVID-19). In qualità di maggiore acquirente di vaccini al mondo, l’organizzazione si è trovata in una posizione unica per assumere un ruolo urgente nella risposta alla pandemia da COVID-19, gestendo enormi volumi di vaccini donati, oltre a procurare e spedire grandi quantità di aiuti, tra cui vaccini, siringhe, test diagnostici, prodotti terapeutici e dispositivi di protezione individuale (DPI). L’UNICEF ha consegnato 12,4 milioni di test diagnostici per il COVID-19, 434,1 milioni di DPI, 17,3 milioni di unità del farmaco terapeutico desametasone e 21.000 concentratori di ossigeno. Sono state spedite 52.800 unità di attrezzature per la catena del freddo, con un aumento del 92% rispetto all’anno precedente. Le complesse operazioni di approvvigionamento dell’UNICEF hanno mantenuto ininterrotto il sostegno ai programmi per i bambini e le comunità vulnerabili in tutto il mondo. La risposta alla pandemia da COVID-19 e alle emergenze umanitarie in paesi come l’Afghanistan, l’Etiopia, Haiti e lo Yemen è continuata nonostante le interruzioni della catena di approvvigionamento globale, la carenza di container, gli ingorghi portuali e l’aumento dei costi di trasporto, che è stato necessario superare per garantire l’arrivo di vaccini, farmaci e altri prodotti essenziali salvavita. I partenariati e gli accordi commerciali con la catena di approvvigionamento e l’industria dei trasporti sono stati la chiave di volta della capacità dell’UNICEF di affrontare la sfida logistica. Un accordo storico firmato dall’UNICEF alla fine del 2020 tra il World Economic Forum e 18 compagnie di navigazione, aeree e logistiche, si è concretizzato nel 2021 con l’iniziativa di trasporto aereo umanitario con le principali compagnie aeree. Questi accordi cruciali hanno garantito la priorità delle consegne dell’UNICEF per la risposta al COVID-19 e per altre emergenze, a fronte di sfide senza precedenti in termini di approvvigionamento e logistica. “L’eccezionale risultato ottenuto dall’UNICEF negli approvvigionamenti e nelle consegne nel 2021 è stato possibile grazie alla solidarietà che si è creata tra l’UNICEF, l’industria e gli altri partner umanitari”, ha dichiarato il Direttore generale dell’UNICEF Catherine Russell. “Insieme, abbiamo superato ostacoli enormi e mantenuto in movimento catene di approvvigionamento fondamentali per fornire ai bambini vulnerabili e alle loro famiglie aiuti essenziali”. Decenni di esperienza nella gestione delle emergenze hanno permesso all’UNICEF di mettere a disposizione le proprie competenze in materia di approvvigionamento e logistica per affrontare le sfide della pandemia. Le risorse messe a disposizione dai governi donatori e dai partner sono state convogliate rapidamente dove erano più necessarie e la rete mondiale di uffici nazionali dell’UNICEF è stata sfruttata al massimo per fornire aiuti salvavita. L’UNICEF ha inoltre cercato di mantenere i suoi elevati standard di trasparenza, promuovendo la pubblicazione degli ultimi sviluppi del mercato globale dei vaccini COVID-19 e delle consegne sul COVID-19 Vaccine Market Dashboard. “Insieme ai governi, ai donatori, ai partner e all’industria, crediamo che garantire un accesso equo debba essere una priorità. Nel 2021, abbiamo visto questa convinzione in azione”, ha dichiarato il Direttore della Divisione Approvvigionamenti dell’UNICEF, Etleva Kadilli. “Continueremo a lavorare insieme per rafforzare le catene di approvvigionamento che saranno agili e resilienti per le generazioni future”.

2021 UNICEF: i punti salienti degli acquisti e delle forniture

– Acquisti totali di aiuti: 5,7 miliardi di dollari

– Approvvigionamento totale in servizi: 1,5 miliardi di dollari

– Approvvigionamento di aiuti di emergenza: 687,5 milioni di dollari per 139 paesi e aree.

– Servizi di approvvigionamento per conto di governi e partner: 3,9 miliardi di dollari per 138 Paesi, di cui 2,3 miliardi per conto di Gavi, l’Alleanza per i vaccini.

Valore dell’approvvigionamento dei principali gruppi di prodotti

– Vaccini e prodotti biologici: 4,1 miliardi di dollari

– Aiuti e attrezzature mediche (ad esempio, siringhe, test diagnostici, DPI, kit medici): 397,5 milioni di dollari

– Aiuti per la catena del freddo (compresi i sistemi di refrigerazione a energia solare): 204,9 milioni di dollari

– Aiuti per la nutrizione (ad esempio, alimenti terapeutici pronti all’uso – RUTF, vitamina A, kit nutrizionali): 175,6 milioni di dollari

– Aiuti per l’istruzione (compresi i kit didattici): 155,3 milioni di dollari

– Aiuti per l’acqua e i servizi igienici (ad esempio, pastiglie per la purificazione dell’acqua, kit per l’igiene): 145,4 milioni di dollari

– Prodotti farmaceutici (ad esempio, amoxicillina, antiretrovirali, trattamenti contro la malaria, sali per la reidratazione orale (ORS)): 99,1 milioni di dollari.

– Reti da letto/insetticidi: 81,5 milioni di dollari

Principali gruppi di servizi

– Servizi di costruzione: 257,1 milioni di dollari

– Trasporto internazionale: 226,3 milioni di dollari

– Forza lavoro tecnica locale per l’esecuzione del programma: 184,1 milioni di dollari

– Assistenza in contanti e voucher: 173 milioni di dollari

– Servizi di ricerca, indagini, monitoraggio e valutazione: 118,5 milioni di dollari

– Servizi di logistica e immagazzinaggio nel Paese: 91,4 milioni di dollari

1 La COVAX Facility è l’azione globale per accelerare lo sviluppo e l’accesso ai vaccini contro il COVID-19, guidata da CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), Gavi, l’Alleanza per i vaccini, e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in collaborazione con l’UNICEF. È l’unica iniziativa globale che lavora con i governi e i produttori per garantire che i vaccini contro il COVID-19 siano disponibili in tutto il mondo sia per i paesi a reddito più alto che per quelli a reddito più basso.

AUTORE. Redazione