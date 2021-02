A cura dell’Unicef è stata anche diffusa la guida “Genitori e il fattore protettivo – prevenire il cyberbullismo”, realizzata in collaborazione con lo Studio di psicologia del ciclo di vita “P.I.N.S./Pensare Insieme Sentire”. Tra i suggerimenti consigliati per i genitori ci sono quelli di: non condividere nomi utente o password, non fornire informazioni personali in profili, chat room e altri forum, astenersi dall’inviare foto personali o inappropriate di sé, non rispondere a messaggi minacciosi e informare immediatamente un adulto, spegnere il proprio dispositivo se viene visualizzato un messaggio minaccioso, non cancellare eventuali tracce sui social o nelle chat.