“Esprimiamo la nostra vicinanza e il cordoglio alla famiglia del professor Filippo Teri, undicesima vittima del Covid a Partanna” lo scrive oggi sui social il sindaco Nicola Catania. “Il professore Teri era un insegnante di educazione fisica in pensione – scrive il primo cittadino – noto in città per il suo lungo impegno in iniziative sportive e sociali. Il difficile periodo legato all’emergenza pandemica continua a privarci della serenità di cui vorremmo riappropriarci. Da parte mia e dell’Amministrazione tutta sentite condoglianze per l’evento luttuoso che ha colpito la nostra comunità”

AUTORE. Redazione