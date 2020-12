Grazie ad una webcam sarà possibile ammirare in tutto il mondo la spiaggia dell’acropoli di Selinunte, le mura del Parco ed il tempio di Apollo. L’iniziativa è nata da Giuseppe Galfano ed Esther Mukuhi, titolari del bed and breakfast “Bahari” a Marinella di Selinunte.

L’idea è nata per dare la possibilità agli utenti del web di ammirare questa meravigliosa parte del nostro territorio in ogni momento del giorno e della notte. Iniziativa accolta con grande entusiasmo dal direttore del Parco, l’architetto Bernardo Agrò che in una nota ha autorizzato le riprese video. Da oggi le immagini di Selinunte saranno in diretta 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno sulla piattaforma Skyline webcams, una piattaforma che condivide da diversi anni webcam dai luoghi più belli del mondo: Maldive, Tropea, Tenerife e adesso anche Selinunte.

CLICCA QUI per vedere le immagini in diretta..