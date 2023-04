ASCOLTA L'ARTICOLO

“Felici come allora” è la frase che da 60 anni accompagna il matrimonio di Francesco e Anna Maria. Sposati nel lontano 15 aprile del 1963, oggi i coniugi Centonze festeggiano le loro “Nozze di Diamante”, lui 85 anni, lei 79 anni, hanno rinnovato le loro promesse di matrimonio per la quarta volta.

Due mesi dopo il matrimonio, lasciarono Castelvetrano per emigrare verso la Svizzera in cerca di lavoro, lei appena 18enne non conosceva cosa significasse allontanarsi dal proprio paese, non aveva mai lavorato. Lui a soli 25 anni si trova a fare una scelta importante per se e per la sua giovane sposa. Un’impresa che è stata possibile solo grazie all’amore che li univa ed il desiderio di un brillante futuro insieme

In Svizzera, entrambi trovano un lavoro, una casa in affitto. Senza amici o parenti vicini è molto difficile ma riescono a farsi una nuova vita. Nascono due figli, Rosaria e Filippo, costretti anche loro a fare dei sacrifici in nome dell’amore per la famiglia. Dopo 16 anni vissuti in Svizzera, decidono di far rientro nella loro amata Castelvetrano. Con i risparmi accumulati negli anni, comprano una casa ed una lavanderia e ripartono da zero insieme in quest’altra nuova avventura, con la consapevolezza che la loro solida unione rappresenti una garanzia. Per ben 24 anni hanno lavorato nella loro stessa attività condividendo la giornata 24 ore su 24, sempre insieme. “Spesso litigavano a causa del lavoro o lo stress – ci confida il figlio Filippo – ma un attimo dopo sorridevano come se mai nulla fosse accaduto. Mai un viaggio, mai un sbandata di testa. Sempre e solo lavoro per il benessere dei figli e della famiglia”

Oggi, felici come quel lontano 1963 che, per Francesco e Anna Maria, non è stato mai lontano. “L’amore” è il protagonista di questa storia di vita vera, di gente umile che non si è mai arresa e che insieme per 60 anni ha saputo brillare come diamante rappresentando un esempio di sfida per le generazioni presenti e future.

