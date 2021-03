Nonostante la crisi mondiale, causata dal Coronavirus, c’è ancora chi ha la forza ed il coraggio di investire nella propria attività commerciale. Lo sa bene Anna Giambalvo che ha deciso di trasferire il suo negozio in un locale ancora più grande ed accogliente del precedente. Il negozio “Segreti” da sempre sinonimo di abbigliamento intimo di qualità adesso si trova al civico 114 della Via Vittorio Emanuele a Castelvetrano (incrocio con Via Bettino Ricasoli, prolungamento della Via Rocco Pirri).

Dopo 18 anni di storia era giunto il momento di una svolta. Oltre ai nuovi locali infatti è stato introdotto un nuovo reparto che renderà felici le famiglie del territorio. Presso “Segreti” infatti sarà possibile trovare abbigliamento di moda per bambini e ragazzi (0-16 anni). Tra le griffe trattate troviamo Emporio Armani, Guess e Trussardi, Pinko e Miss blumarine. Dagli articoli sportivi per tutti i giorni ad abiti eleganti per cerimonie.

Ma attenzione. I nuovi articoli saranno solamente un upgrade dell’ampio catalogo prodotti offerto da Anna Giambalvo che continuerà a offrire ai propri clienti un ampio assortimento di abbigliamento intimo e costumi da bagno per uomo e donna delle migliori marche sul mercato (Pin-Up, Emporio Armani, Twinset, F**K, solo per citarne alcuni).

Il negozio “Segreti” è aperto anche la domenica dalle 17:00 alle 20:00 (LU: 16:00-20:00; MA-SA: 9:00-13:00 | 16:00-20:00). Info 0924 81962. FB: https://www.facebook.com/segretifashion