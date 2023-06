ASCOLTA L'ARTICOLO

Proseguono i lavori del Gruppo di coordinamento interistituzionale per la creazione dell’Osservatorio territoriale su abuso e maltrattamento minorile del Progetto “RI-TESSERE LEGAMI”. La relazione come cura”, a valere sull’avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la protezione ed il sostegno di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ieri, al “Centro Sociale” di Sappusi a Marsala si è svolto il quarto Tavolo Tecnico Territoriale con l’obiettivo di analizzare i punti di forza e di debolezza delle prassi operative ad oggi utilizzate dagli Enti pubblici e di creare un protocollo operativo condiviso per la presa in carico dei minori e delle famiglie, per aiutare a riconoscere e ad affrontare i primi segnali di abuso e/o maltrattamento e per incoraggiare le vittime a denunciare.

A partecipare diversi referenti dei comuni di Mazara del Vallo e Marsala che, a vari livelli, si occupano della cura e della presa in carico dei minori, dal mondo scolastico a quello dei servizi sociali, dalle forze dell’ordine alla Prefettura e agli specialisti legali. Un gruppo composto da psicologi, educatori, pedagogisti, avvocati, ed esperti che sempre di più si sta rafforzando per creare una rete solida in grado di sistematizzare le informazioni, scambiare buone pratiche ed esperienze, realizzare una vera e propria task force, in grado di essere un supporto concreto per chi lavora quotidianamente sul campo, in modo da abbattere il muro di silenzio e resistenza che da sempre avvolge questo genere di fenomeni.

Presente anche il procuratore di Marsala Fernando Asaro che ha sottolineato come il lavoro di rete e di interscambio di competenze, esperienze e informazioni sia fondamentale nei fenomeni di prevenzione e contrasto alla violenza minorile.

Il progetto “RI-TESSERE LEGAMI. La relazione come cura”, realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri, è attuato dalla Cooperativa Pega scs onlus (Ente Capofila) e i partners: Associazione Archè Onlus, Comune di Marsala, Comune di Mazara del Vallo, Osservatorio Dispersione Scolastica area Marsala-Petrosino, Associazione Metamorfosi – Centro antiviolenza, l’Associazione C.I.F. – Consultorio Familiare.

AUTORE. Redazione