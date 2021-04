In collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (ANPI), rappresentata dal Presidente provinciale, Aldo Virzì, e dal referente di Castelvetrano, Marco Campagna, il Comune di Castelvetrano ha celebrato questa mattina la “Festa della Liberazione” . Nel rispetto delle vigenti norme anti Covid-19, sono stati ricordati i partigiani di Castelvetrano che hanno partecipato alla Resistenza mediate la collocazione di una targa commemorativa riportante la seguente frase: “In memoria dei partigiani di Castelvetrano che contribuirono a dare all’Italia pace e democrazia. 25 aprile 1945 – 25 aprile 2021 A.N.P.I. Castelvetrano”. La targa, donata a titolo gratuito dall’ANPI Castelvetrano, è stata affissa all’esterno del Palazzo di Città in prossimità dell’ingresso che conduce all’Aula Consiliare, luogo simbolo di democrazia e libertà per la nostra collettività. Durante la cerimonia è stato ascoltato l’Inno di Mameli ad opera del coro “DO RE MI” della Ruggero Settimo, in rappresentanza della scuola Angela Romeo e Maria Guzzo. A breve su www.castelvetranoselinunte.it il VIDEO con tutti i nomi dei partigiani di Castelvetrano caduti in guerra