Sono iniziati venerdì scorso e continueranno sino a domenica 7 maggio i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola, patrono in perpetuo della Sicilia e compatrono di Castelvetrano, nell’omonima parrocchia in città. Ecco il programma dettagliato della festa. Venerdì 28 aprile: ore 17,30, recita del Rosario, a seguire santa messa e “scinnuta du Santu Patri”. Sabato 29: dalle ore 17,30, recita del Rosario e santa messa. Domenica 30: ore 10 e ore 18,30, santa messa. Martedì 2 maggio: ore 18, recita del Rosario, a seguire santa messa presieduta dal diacono Giulio Sirtori e la partecipazione dei bambini del catechismo del 3° anno. Mercoledì 3 maggio: ore 16,40, diretta radiofonica con Radio Maria, recita del Rosario, Vespri e santa messa; ore 19,30 (salone parrocchiale), “Un taglio per la festa du Santu Patri”, taglio di capelli gratuito per tutti i bisognosi, a cura di Enzo e Matteo Sapienza e Alessio Savelli. Giovedì 4 maggio: ore 17,30, recita del Rosario e santa messa presieduta dal diacono Francesco De Vita, con la partecipazione dei bambini del catechismo del 1° e 2° anno; i bambini del 1° anno di catechismo rinnoveranno le promesse battesimali; al termine distribuzione del pane votivo. Venerdì 5 maggio: ore 17,30, recita del Rosario, coroncina “du Santu Patri”, santa messa presieduta dal diacono Rosario Ferracane, con la partecipazione dei bambini del catechismo del4° anno; a seguire distribuzione pasti ai bisognosi, offerti da “Bitti catering”. Sabato 6 maggio: ore 17,30, recita del Rosario, coroncina “du Santu Patri”, santa messa presieduta dal diacono Mimmo Errante Parrino. Domenica 7 maggio: ore 10 e ore 18, santa messa; dalle 18,45, processione del simulacro; ore 21, giochi pirotecnici.