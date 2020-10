A tutte le piccole sarduzze e al loro banco familiare: Lunedì, 05 ottobre alle 16:00 in diretta sulla pagina facebook Sarduzza Fest saranno comunicati i risultati delle prenotazioni per la partecipazione al concorso “UNA SARDINA IN MOSTRA” .Ogni bambino, potrà dare sfogo alla propria creatività attraverso elaborati lavori grafici, testi, foto, video ecc. sulle 3 tematiche del concorso:

1. Valorizzazione dell’aspetto storico e delle tradizioni legate alla sardina;

2. La valorizzazione degli aspetti legati all’importanza della Sardina come alimento, anche in rapporto con i canoni della dieta mediterranea

3. La valorizzazione della figura del pescatore attraverso il racconto e/o la illustrazione del suo lavoro e/o degli attrezzi e/o delle metodologie di pesca

Per maggiori dettagli sull’iniziativa, si rimanda al sito www.sarduzzafest.it/concorso dove si potrà scaricare il regolamento e gli aggiornamenti in merito all’iniziativa. Tutti i partecipanti dovranno consegnare i lavori entro il 22 ottobre alle ore 18:00 presso la sede del Comitato Genitori sita a Castelvetrano nella Via Giovanni Gentile nr 10. Dal giorno 23 ottobre 2020 fino al 08 novembre 2020 alle 24:00 sarà possibile votare on line i lavori realizzati collegandosi al sito sezione concorso I lavori vincitori, saranno premiati in una cerimonia, limitata ai partecipanti, che si svolgerà a numero chiuso e limitato come previsto dalle normative per la sicurezza COVID. Invitiamo tutti bambini, famiglie, scuole e amici a seguirci lunedì dalla nostra pagina facebook e a collegarsi al nostro sito www.sarduzzafest.it per tutti gli aggiornamenti inerente al concorso. Si ringraziano gli istituti primari di Castelvetrano per la collaborazione.