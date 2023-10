Si è recentemente concluso il concorso “Una Sardina in mostra”, dedicato ai bambini delle 5^ classi delle scuole primarie del comprensorio che hanno presentato lavori di gruppo sulle seguenti tematiche: –Preservare il Patrimonio Storico e le Tradizioni della Sardina; -Sardina come Alimento Nutriente e Importante; -Valorizzazione del Ruolo del Pescatore. Questa, che è stata la 5^ edizione dell’evento “Sarduzza Fest”, ha visto la partecipazione di 6 Istituti scolastici, ben 29 classi V, 16 plessi, per un totale di 400 bambini. E in questo così ampio contesto l’Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo” ha raggiunto risultati notevoli, conquistando ben due primi posti nella Categoria #2) La Valorizzazione della figura del pescatore attraverso il racconto e/o l’ illustrazione del suo lavoro e/o degli attrezzi e/o delle metodologie di pesca.

1 Posto: Opera 24 – Classe V B (Plesso Capuana – IC Capuana Pardo) con 185 voti.

Gli studenti hanno realizzato un lavoro multimediale dal titolo “l’incanto delle sardine” che mette in scena una video-poesia ideata dai bambini insieme guidati dalla docente di italiano.

L’altro primo premio nella Categoria #3) La Valorizzazione dell’aspetto storico e delle tradizioni legate alla sardina.

1 Posto: Opera 23 – Classe V A (Plesso Capuana – IC Capuana Pardo) con 245 voti.

Si è preparato un racconto incentrato sulla figura del pescatore durante la sua attività notturna e di come le sardine vengono poi vendute all’incanto” attraverso un profondo dialogo tra un nonno e un nipotino.

Grande soddisfazione anche per il 2^ posto raggiunto nella stessa categoria: Opera 22 – Classe V A (Plesso Nino Atria – IC Capuana Pardo) con 199 voti, che ha visto la realizzazione di un filmato/modellistica in 3D dal titolo “Il tempio sul mare: la dea Sarduzza”.

La Dirigente Anna Vania Stallone esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti, ringraziando tutti i docenti e i ragazzi coinvolti che, con impegno, sono riusciti a dare lustro – ancora una volta – all’Istituto Comprensivo “Capuana-Pardo”; inoltre, ringrazia il Comitato organizzativo del Concorso che ormai da anni coinvolge le scuole con entusiasmo e per il raggiungimento di pregevoli finalità.

Prof.ssa Beatrice Stallone

AUTORE. Comunicato Stampa