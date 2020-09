E’ partita la seconda edizione del concorso “UNA SARDINA IN MOSTRA” in collaborazione con il Comitato Genitori di Castelvetrano. Oggi alle 17 sulla pagina Facebook della manifestazione si potrà assistere alla diretta dedicata al concorso che vedrà il contributo e la partecipazione di:

– Dott. Ignazio Monterosso -Regione Siciliana Dipartimento Pesca- Soggetto promotore del Sarduzza Fest

– Dott. Enzo Alfano Sindaco di Castelvetrano

– Dott.ssa Maria Rosa Barone dell’Istituto Lombardo Radice di Castelvetrano

– Lina Stabile Coordinatrice del Progetto Sarduzza Fest

– Avv. Eleonora De Simone Vice presidente del Comitato Genitori Castelvetrano

Conduce Alessandro Quarrato (LD COMUNICATION)

Il concorso è rivolto a tutti i bambini tra i 9/10 anni frequentanti le classi V degli istituti primari per un massimo di 40 partecipanti.

Le iscrizioni potranno essere fatte on line cliccando sul seguente LINK: https://sarduzzafest.it/concorso/ e compilando il form d’iscrizione.

Vista la situazione del COVID -19, quest’anno per la sicurezza dei piccoli e grandi si è deciso di far partecipare il bambino/a in forma singola.

Invitiamo quindi i genitori a iscrivere i loro figli per vivere insieme un momento dedicato alla fantasia, infatti i bambini potranno realizzare (disegni, foto, video, elaborati scritti ecc) dedicati alla SARDUZZA DI SELINUNTE sulle tematiche del concorso. Inoltre invitiamo gli istituti scolastici delle scuole primarie , vista la loro disponibilità e collaborazione, a far iscrivere i loro bambini delle V classi per vivere insieme un momento

didattico dedicato al territorio di Castelvetrano e comuni limitrofi .



Le iscrizioni potranno avvenire entro il 30 Settembre 2020. Le opere realizzate dai bambini dovranno essere consegnate entro il 22 ottobre 2020.

Anche la votazione quest’anno on line infatti tutte le opere saranno on line sul sito www.sarduzzafest.it in una sezione dedicata e potranno essere votate on line.

Al voto on line sarà aggiunto un voto dalla giuria tecnica.

Alla fine a tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione all’iniziativa e i sarà fatta una graduatoria pubblica con la proclamazione dei vincitori del concorso a cui sarà consegnata una coppa per TEMATICA .

Il concorso potrà essere consultabile dal sito www.sarduzzafest.it sezione concorso.

Di seguito il link alla pagina facebook sarduzza fest per seguire la diretta https://www.facebook.com/sarduzzafest/?ref=page_internal