Non si ferma la gara di solidarietà che si è aperta per aiutare Gloria Bianco nell’acquistare la protesi per la gamba destra che non ha più. La giovane di 16 anni di Castelvetrano ha lanciato sulla piattaforma gofundme.com una raccolta fondi e ha raccontato la sua storia. Le donazioni sono arrivate da tutta Italia ma la sensibilità verso questa giusta causa ha contaminato anche i giovani. A Santa Ninfa Vincenzo Vaiana, titolare della “Optical Royal” ha promosso una singolare iniziativa a favore di Gloria. Insieme alla moglie Jessica Romano hanno messo in palio una montatura da vista che verrà messa a sorteggio acquistando un biglietto di 3 euro. L’estrazione avverrà il prossimo 21 maggio e verrà selezionato il vincitore sul 1° numero della ruota di Palermo.

«La cosa più importante – spiega Jessica Romano – è quella che i soldi raccolti verranno interamente devoluti per contribuire all’acquisto della protesi di Gloria. Questa ragazza potremmo essere noi stessi, potrebbe essere una nostra figlia, una nostra sorella, cugina, nipote. Basta un piccolo gesto di ognuno di noi per aiutarla». Per l’acquisto della protesi sono necessari 65 mila euro e, al momento, sono stati raccolti quasi 20 mila euro.

AUTORE. Redazione