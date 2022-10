ASCOLTA L'ARTICOLO

Essepiauto, unica concessionaria e unica officina autorizzata dei marchi Volkswagen, Audi, Renault e Dacia per la provincia di Trapani, entra nella Top XI delle concessionarie Nissan in Italia. La Essepiauto è una delle aziende del territorio che negli ultimi anni ha vissuto una crescita importante: due sedi, oltre sessanta collaboratori complessivi, premi e riconoscimenti a livello nazionale da parte dei brand che rappresenta e dai clienti che la scelgono ogni anno.

La sfida è stata lanciata, con tanto di rituale giapponese, direttamente da Marco Toro, Presidente e Amministratore delegato di Nissan Italia, in occasione dell’inaugurazione della nuova Concessionaria Essepiauto di Trapani, avvenuta qualche giorno addietro. Il nastro è stato tagliato e adesso Essepiauto è ufficialmente l’unica Concessionaria e officina autorizzata Nissan per la provincia di Trapani. Non si è trattato di un semplice taglio del nastro. Nella nuovissima sede Nissan Essepiauto di Trapani si è tenuto, infatti, un talk show in cui Marco Toro e la famiglia Tedesco si sono confrontati sul presente e sugli obiettivi futuri di Nissan e della mobilità sostenibile.

La storia di Essepiauto nasce 30 anni fa e ha per protagonista Aurelio Tedesco, in un contesto imprenditoriale completamente diverso da quello attuale. “Quando Essepiauto è nata eravamo soltanto in sei, ricorda l’imprenditore mazarese. Oggi contiamo oltre 60 collaboratori, 2 sedi e un territorio di nostra competenza che si estende fino alle province di Palermo e Agrigento. A guardarli adesso questi 3 decenni sembrano essere volati ma vi posso assicurare che i risultati raggiunti sono figli della tanta passione, dell’abnegazione e del talento del nostro team, guidato sempre dall’obiettivo di rendere soddisfatti i nostri clienti”.

Nissan sta vivendo l’anno più importante nella sua storia, che segna una forte accelerazione verso un futuro di mobilità sostenibile. Da oggi fino a fine 2022, infatti, sono in arrivo sul mercato 5 nuovi modelli elettrificati: Juke Hybrid, Ariya, Qasqhai e-POWER, X-Trail e-POWER e Townstar EV. Si tratta di una grande responsabilità per Aurelio, Paolo e Serena Tedesco, soprattutto in un momento storico ed economico particolarmente delicato. “Sicuramente ci sono tante incertezze economiche – commenta Paolo Tedesco – ma sono sicuro che questa nuova partnership ci darà enormi soddisfazioni: entriamo in Nissan in un momento di grande entusiasmo e di grande fervore per la casa automobilistica e tutto il management Nissan mi ha illustrato ambiziosi progetti futuri ma anche processi estremamente strutturati e grandissimo entusiasmo. Oggi siamo veramente orgogliosi di rappresentare Nissan nel nostro territorio”.

Dal palco della sede Nissan di Trapani Marco Toro ha ricordato l’impegno e l’ambizione del programma Nissan Ambition 2030: “Rappresenta la visione a lungo termine di Nissan per migliorare la mobilità, verso un mondo più pulito, sicuro ed inclusivo, con l’obiettivo di avere una gamma completamente elettrificata entro il 2030 e raggiungere la totale neutralità dal carbonio in tutto il ciclo di vita dei prodotti Nissan entro il 2050“. La sfida Nissan è stata raccolta con pieno entusiasmo dall’intero team di Essepiauto: “Uno dei successi più importanti che come famiglia e come imprenditori crediamo di aver raggiunto è la motivazione della nostra squadra – afferma Serena Tedesco – che ogni giorno con dedizione si impegna nel servire i nostri clienti. Con una punta di orgoglio sento di poter affermare che oggi Essepiauto è una delle aziende più attraenti nel mercato del lavoro della provincia. E la nostra politica di attenzione al territorio passa anche dal valorizzare le nostre risorse umane, che da oggi saranno focalizzati anche su un nuovo brand”.

Ci sono tutti i presupposti per immaginare un posizionamento importante per Nissan in Provincia di Trapani e la famiglia Tedesco ha ben accolto la sfida lanciata da Marco Toro al termine del talk: entrare nella Top XI delle Concessionarie Nissan è sicuramente un obiettivo ambizioso e per il quale tutto il team Essepiauto lavorerà sodo.

I festeggiamenti per il 30esimo compleanno di Essepiauto non sono ancora terminati: sabato 22 ottobre, dalle ore 19, la sede di Trapani si trasformerà in un teatro e ospiterà Emanuela Aureli con il suo spettacolo di stand up comedy. Non solo: sarà presente l’artista Fabio Ingrassia (Italia’s Got Talent) in una performance di Light Painting e tanto altro come la Water Ball Dance e la Silent Music. L’ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria: https://essepiauto.it/compleanno/

AUTORE. Giacomo Moceri