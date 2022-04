ASCOLTA L'ARTICOLO

Sono passati cinque anni da quel terribile incidente sulla A29 che portò via Dalila Caltagirone. Quel tragico pomeriggio ha segnato il destino di una persona davvero meravigliosa e scosso un’intera comunità. Una tragedia che ha portato via una vita, un dolore incolmabile per chi è rimasto, un destino tremendo che troppo spesso si accanisce e non rimane che il ricordo, di ciò che quella persona ha impresso nel nostro cuore così come tutte le persone scomparse. Per ricordare Dalila, domenica 3 aprile alle ore 18:00, verrà officiata una messa presso la Chiesa dei Cappuccini in Piazza San Francesco d’Assisi a Castelvetrano.

AUTORE. Redazione