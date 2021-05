Pieno ed incondizionato appoggio è stato fornito dalla Condotta Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino al Comitato UNICEF di Trapani per la campagna di raccolta fondi nazionale di UNICEF Italia per garantire un accesso equo, in tutto il Mondo, ai vaccini contro il covid 19.

“L’unico modo per uscire definitivamente dalla Pandemia che ci ha colpiti è farlo tutti insieme, garantendo un vaccino ad ogni persona nel Mondo”. Questo il messaggio di Unicef Italia fatto proprio dai soci Slow Food.

L’UNICEF nell’ambito del programma COVAX è stata individuata come Agenzia di riferimento per la più grande operazione di approvvigionamento e fornitura di vaccini anti Covid 19:

• con 30 euro si potrà permettere l’acquisto di 1 cella frigorifera per la conservazione dei vaccini.

• con 50 euro si potrà garantire il trasporto di 1.500 dosi di vaccino.

L’obiettivo di UNICEF per il 2021 è ambizioso, ma con l’aiuto di tutti si potrà garantire un accesso equo ai vaccini in tutto il Mondo:

consegnare 2 miliardi di dosi di vaccino contro il COVID-19 entro la fine del 2021 in 190 Paesi

Ricordiamo una data importante, il 27 maggio ricorre il trentennale della Ratifica da parte dell’Italia della Convenzione sui Diritti per l’infanzia e l’adolescenza, un momento per poter riflettere ed anche condividere l’iniziativa di solidarietà proposta da Unicef.

Questo il link della pagina di raccolta fondi

https://www.retedeldono.it/it/comitato-unicef-trapani/un-vaccino-anti-covid19-per-tutti

Per qualsiasi informazione contattare il comitato al seguente indirizzo:

comitato.trapani@unicef.it o la Presidente Domenica Gaglio, il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30, al seguente numero 3382411896