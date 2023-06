ASCOLTA L'ARTICOLO

Vincenzo Schettini – il “professore” influencer di #lafisicachecipiace, seguito da circa un milione di follower, in due giorni ha fatto il pieno di parchi archeologici in Sicilia visto che, complici la Costa del Mito e la Dmo Distretto Turistico Valle dei Templi, ha visitato prima Agrigento e poi, stamattina, Selinunte dove ha di fatto inaugurato il primo “archeobike” che il Parco ha appena lanciato con la collaborazione di CoopCulture.

Schettini non si è lasciato pregare, ha inforcato la bicicletta e ha raggiunto il Tempio E pedalando tra capitelli e colonne; ma la sua sorpresa è stata a pochi passi quando ha scoperto le macchine in scala 1:1 per costruire i templi, parte della mostra Ars aedificandi. Per un prof di fisica, quale miglior occasione per parlare di pesi, spinte, argani, materiali? Ne è nata una lezione live sui social, seguitissima. Poi con la navetta ecologica ha raggiunto l’Acropoli per uno sguardo sul mare blu intenso.

Schettini, accompagnato per il tour siciliano da Giuseppe Galfano, referente Costa del Mito, è rimasto molto colpito anche da Marinella di Selinunte dove ha trascorso una giornata all’insegna del mare e del buon cibo. Immancabile la pausa granita presso il chiosco di Filippo Guarino e la foto di rito con la Fiat 500 con i colori del tipico carretto siciliano, realizzata dalla famiglia Galfano.

FOTO E VIDEO: Sisilab per CoopCulture



AUTORE. Redazione