A Marsala nel complesso monumentale San Pietro domenica 5 febbraio ha avuto luogo la cerimonia di premiazione del concorso “Un poster per la pace”, che da oltre tre decenni viene sponsorizzato dai Lions Club di tutto il mondo nelle scuole e presso le organizzazioni giovanili, offrendo così ai giovani di tutto il mondo la possibilità di esprimere, tramite l’arte e la creatività, il loro modo di vedere la pace. Tema di quest’anno è la COMPASSIONE, un sentimento che fa bene alla salute, nostra e altrui, favorisce le relazioni, stimola la serenità, la felicità e rende il mondo un posto migliore in cui vivere e lavorare; sentimento che i giovani sono spesso in grado di esprimere più apertamente rispetto agli adulti e dal quale sorge l’empatia, quella comprensione istintiva dell’altro, priva di qualsivoglia giudizio di valore, cui tutti dovremmo ispirarci nella vita di ogni giorno.

Le congratulazioni dell’I.C. Capuana-Pardo vanno all’alunna Greta Mognarelli per la meritatissima menzione d’onore ottenuta con il suo elaborato “La pace colora il mondo”; un plauso va alla prof.ssa Giusy Passerini che ha coordinato i lavori realizzati per il concorso e un sentito ringraziamento alla docente Rosanna La Cascia, che ha accompagnato la nostra Greta a ritirare il suo premio.

AUTORE. Redazione