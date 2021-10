Un polo museale ferroviario a Castelvetrano? Se ne è parlato durante il primo tavolo tecnico territoriale che si è svolto a Castelvetrano, in collaborazione con l’associazione “Sicilia in treno”. La volontà del sindaco Enzo Alfano che ha voluto intraprendere questo percorso di discussione, è quello di poter realizzare nell’ex deposito locomotive di Castelvetrano un museo e recuperando l’ex linea ferroviaria a scartamento ridotta sino a Menfi. Questo si potrebbe realizzare in base a quanto disposto dalla legge nazionale 128/2017.