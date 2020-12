L’Amministrazione Comunale ha dato incarico alla pro Loco Selinunte di organizare e gestire “Un natale coi Fiocchi 2020-2021”, concedendo il patrocinio gratuito agli eventi.

Purtroppo l’emergenza Covid non consente di realizzare eventi che prevedano assembramenti, quindi saltano alcuni progetti già programmati, quali “Quando il Natale vuol dire Poesia, il presepe meccanico, il concerto di Capodanno, la mostra d’arte e altri eventi programmati dalle scolaresche.

La Pro Loco ha comunque voluto illuminare il Natale 2020/2021 accendendo la luminara nel Sistema delle Piazze, esaltando quest’anno il magnifico Teatro Selinus, regala alla città una magnifica natalità in Piazza Principe di Piemonte e cura una magnifica installazione natalizia a Marinella di Selinunte dal titolo “Il Natale vien dal Mare”. Trattasi di un’opera realizzata da Gianfranco Caraccioli con materiali che il mare ha depositato sulle nostre spiagge.

Nel Sistema delle Piazze verrà montato un artistico albero di natale realizzato dalla ditta Lucentini Legnami.

La Pro Loco si riserva di mettere in campo eventi ed incontri qualora le norme anti Covid vadano a consentirlo. Questo è un Natale difficile, ma non va persa la speranza di un domani migliore.