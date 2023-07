ASCOLTA L'ARTICOLO

Sabato 8 giugno, alle ore 11, presso la chiesa dei Cappuccini di Castelvetrano sarà celebrata la santa messa nell’anniversario del primo mese della morte del dottor Paolo Marotta, già responsabile dell’Unità operativa di Radiologia dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Qui pubblichiamo un ricordo di Agata Calandro, coordinatrice del personale tecnico-sanitario di radiologia medica.

Caro dottore Paolo Marotta oggi ricorre il primo mese dalla tua dipartita. Non avrei mai pensato di scrivere queste parole per te che oltre a essere stato un responsabile attento, scrupoloso, disponibile con tutti, sei anche stato un amico affettuoso, allegro e pronto sempre a organizzare momenti conviviali per trascorrere serate insieme. Ricordo di te che bastava accennare ad organizzare una cena che già avevi il menù pronto anche perché oltre a essere un bravo radiologo eri anche un grande chef. Rimane memorabile la paella fatta a casa mia per oltre 40 che tutti ricordano ancora oggi con tanta meraviglia. Per ogni ricorrenza provvedevi a tutto, dalla “pasta a tianu” di San Giuseppe agli sfincioni giganti, alle decine di arancine per Santa Lucia, e quando proprio non c’era nessuna ricorrenza arrivavi in reparto la mattina con un vassoio di cornetti caldi e brontolavi perché perdevamo tempo a mangiarli.

Mi mancano tanto le foto che mi inviavi su WhatsApp delle prelibatezze che preparavi, soprattutto le ricette a base di tartufo che sapevi che mi piaceva tanto e mi scrivevi. «Stasera ci si sacrifica al tartufo. Di questi ricordi belli c’è ne sono tantissimi ma ciò che ricorderemo sempre di te è la tua professionalità, la tua disponibilità, il tuo essere buono e onesto e l’affetto che ci hai donato. Il tuo ricordo sopravviverà nella memoria di quanti ti hanno conosciuto e voluto bene. Pregheremo Dio e il tuo ricordo sarà per sempre vivo in noi. Che il Signore possa concederti sollievo e donarti la serenità celeste che meriti.

AUTORE. Redazione