Sino a domani anche presso la cartolibreria L’Insieme di via Roma a Campobello di Mazara è possibile donare un libro nell’ambito della campagna “#ioleggoperchè”, promosso dall’associazione italiana editori. Presso la cartolibreria è stato allestito un angolo dedicato all’iniziativa e sarà possibile acquistare libri da donare agli istituti scolastici. Al termine della raccolta, gli editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, donandoli alle scuole e suddividendoli, secondo disponibilità, tra tutti gli istituti iscritti che ne avranno fatto richiesta attraverso il portale. In Italia sono 3.609 librerie che hanno aderito per sostenere le 25.394 scuole e i 330 nidi iscritti a #ioleggoperché.