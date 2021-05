Chi è stato Sebastiano Tusa per la cultura siciliana e non solo? Si chiama “Sebastiano Tusa: l’uomo, lo studioso e l’archeologo” il titolo del libro che ha pubblicato l’editore Angelo Mazzotta. Un testo che raccoglie le testimonianze di molti suoi amici e persone che hanno lavorato al suo fianco. Tra questi ci sono Valerio Massimo Manfredi, Franco Andaloro, Michele Cossyro, Fabio Granata, Ferdinando Maurici, Vittorio Sgarbi, Alberto Scuderi e Vito Zarzana.

«Sebastiano era vulcanico, mi travolgeva, mi immergeva nel suo mondo e mi affascinava. Con lui partivo, sin dagli inizi del nostro grande amore, era il 1994, a volte senza una meta precisa ma con continue sorprese. Per la verità quando mi conobbe cominciò a programmare viaggi stupendi perfettamente organizzati, in Irlanda, in Bretagna, in Normandia, poi iniziarono i viaggi avventura, con lui feci le mie prime immersioni, presi il brevetto, superando le mie paure e riuscendo sempre a integrare il mio desiderio di programmazione ai suoi “fuori programma”», racconta Valeria Li Vigni nell’introduzione.