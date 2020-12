Nella realtà quotidiana in cui viviamo, tempestata da notizie social e messaggi virtuali, è possibile per i ragazzi fare a meno di connettersi a qualsiasi tipo di dispositivo elettronico per 24 ore?

Questa è la sfida che un gruppo di ragazzi polacchi ha lanciato, all’interno del Progetto Erasmus “Take 1 2 3 Collabor… ACTION”, ai propri coetanei, attraverso l’iniziativa “Unplugged yourself!”, svoltasi il 12 e il 13 Dicembre 2020. In breve, gli alunni polacchi hanno invitato i ragazzi delle altre scuole, appartenenti ai paesi partners, Spagna, Lettonia e Polonia, a trascorrere una giornata del fine settimana, senza dispositivi tecnici.

Gli alunni della 2°H del plesso E.Medi dell’I.C. “Lombardo Radice-Pappalardo”, hanno colto la sfida,

rinunciando, per un’intera giornata, all’uso di qualsiasi dispositivo tecnico, televisione compresa.

Sebbene non sia stato facile, i ragazzi hanno vissuto con serietà questa forma di “disintossicazione” tecnologica, cogliendo i lati positivi di questo sacrificio. Le riflessioni di questa esperienza sono state condivise, da tutti i partecipanti, all’interno di un blog, ovviamente in inglese, essendo la lingua veicolare dei progetti Erasmus, in modo tale che ognuno potesse scoprire come gli altri hanno occupato il tempo o a quali conclusioni sono pervenuti.

Inoltre, il lunedì mattina successivo, gli alunni hanno risposto ad un questionario online, che, attraverso

delle domande specifiche, si proponeva di far riflettere sulle forme di dipendenza dai social, da internet, insomma da tutto ciò che costituisce il mondo virtuale.

Lo scopo dell’iniziativa, infatti, è stato quello di spingere i ragazzi a riappropriarsi della propria identità reale, “riassaporando” i momenti di disconnessione e dedicandosi, magari, ad altre attività, come quello di trascorrere il tempo chiacchierando verbalmente o attraverso delle attività all’aria aperta. Indubbiamente, questa sfida si è rivelata molto interessante e chissà che in futuro non possa costituire un’abitudine da proporre almeno una volta al mese, allo scopo di indurre i nostri ragazzi a staccare ogni tanto la spina e dedicarsi ad altro.

L’iniziativa “Unplugged yourself!” può essere considerata come una sorta introduzione a quelle che saranno le nuove attività del progetto “Take 1 2 3 Collabor…ACTION”, che ripartiranno a Gennaio 2021.