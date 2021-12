ASCOLTA L'ARTICOLO

Si chiama “Giocattolo solidale…rendiamo felici i nostri bambini”l’iniziativa che si terrà sabato 18 dicembre, con inizio alle ore 15, presso l’Emporio solidale di via Umberto I a Campobello di Mazara. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Caritas parrocchiale e vedrà la distribuzione dei giocattoli nuovi e usati (in buone condizioni) che verranno raccolti martedì 14 dicembre (dalle ore 9 alle ore 11) e giovedì 16 dicembre (ore 15,30-17,30).

Sabato 18 poi il momento di condivisione e di convivialità dedicato ai bambini meno fortunati di Campobello di Mazara che riceveranno in dono giochi, caramelle e dolci raccolti attraverso diverse iniziative benefiche. Nel corso di questa settimana l’Emporio solidale resterà aperto solo nelle giornate di martedì e di giovedì per ricevere i giocattoli. Resterà, inoltre, chiuso durante il periodo festivo; riaprirà martedì 11 gennaio.

AUTORE. Redazione