La Ditta Elia Elettrodomestici di Castelvetrano, ha donato al Comune di Castelvetrano un Televisore da 65”, marca TCL, che è stato collocato nell’ufficio del primo Cittadino.

Avendo appreso dai media che il Comune di Castelvetrano ha istituito il Tavolo Anticrisi Comunale (TAC) 2020, per il rilancio dell’economia del territorio, e che a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19, le riunioni si possono effettuare solo in videoconferenza, la ditta Elia Elettrodomestici, ha pensato bene di donare lo schermo TV per consentire meglio la gestione delle videoconferenze, da intrattenere contemporaneamente con le categorie di Stakeholder presenti sul Territorio. Donazione che è stata possibile grazie alla solida collaborazione dall’attività dell’imprenditore Simone Elia con l’azienda TCL, secondo produttore di TV al mondo e leader nella produzione di sistemi audio-video.

«E’ stato un dono veramente prezioso – ha affermato il Sindaco Enzo Alfano – L’Ente versa in una situazione di dissesto finanziario, e non possiede gli strumenti adatti a gestire le videoconferenze programmate con i vari gruppi di Stakeholder. Questo esempio positivo è un primo passo per dare un supporto importante alla ripartenza del sistema economico locale, provato dalla situazione di emergenza che stiamo vivendo, ed è anche un modo per fare comunità, per agire in sinergia, nell’intento condiviso di agevolare la concertazione con le varie categorie di Stakeholder presenti nel Comune di Castelvetrano».