ASCOLTA L'ARTICOLO

Il Lions Club di Castelvetrano, sensibile alle problematiche dello sport, specialmente in seno al nostro territorio, ha donato un defibrillatore all’associazione dilettantistica di Castelvetrano “Si Volley” che adesso potrà in sicurezza e, in ottemperanza agli obblighi di legge, gareggiare in sicurezza nelle competizioni casalinghe che fuori casa. La manifestazione ha avuto un momento goliardico quando alcuni Soci hanno “sfidato” gli atleti e molti hanno incrociato le dita nella speranza di non collaudare il defibrillatore!

AUTORE. Redazione