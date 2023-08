ASCOLTA L'ARTICOLO

Se fosse stato un vero rettile sarebbe stato un evento eccezionale. E, invece, è stato un brutto scherzo successo per caso. La colpa è di un gonfiabile a forma di coccodrillo sulla spiaggia dello scalo di Marinella di Selinunte. Chissà chi lo ha perso o lo ha dimenticato su quale spiaggia, poi le correnti lo hanno trasportato sino sull’arenile di Selinunte, che di sera è scarsamente illuminato. Complice il buio, un gruppo di giovani si sono accorti del coccodrillo gonfiabile e hanno pensato fosse vero. Foto e video (con tanto di urla: levati, allontanati…) sono stati spediti alla redazione del nostro giornale ma è bastato poco per capire che era solo un gonfiabile: «A noi, subito, non è sembrato proprio un gonfiabile» ha detto la mamma di uno dei giovani. E, invece, il coccodrillo era di plastica. Scherzi d’estate, scherzi di mare…

AUTORE. Redazione