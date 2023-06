ASCOLTA L'ARTICOLO

C’è anche Christian Carrara, giovane fischietto castelvetranese della sezione AIA di Marsala, tra gli 11 giovani arbitri che sono stati selezionati per prendere parte parte ad un’importante manifestazione calcistica internazionale. In programma dal 28 giugno al 2 Luglio 2023 a Gibilterra, gli arbitri selezionati dirigeranno gare delle categorie che vanno dalla U13 (Esordienti) alla U19 (Juniores).

Christian è giovanissimo, ha 19 anni e arbitra dal 2019, quando di anni ne aveva appena 15. La sua è una passione che porta dentro da sempre. “Avevo appena 8 anni – racconta Christian a CastelvetranoSelinunte.it – quando ho chiesto a mia mamma un costume da arbitro di calcio per Carnevale. Poi un giorno, mentre ero con lei a fare la spesa, ho visto il manifesto del corso per diventare arbitri di calcio e non ci ho pensato due volte. Mi sono iscritto, ho seguito le lezioni, superato gli esami e cominciato ad arbitrare le prime partite”.

L’Erasmus arbitrale in Spagna rappresenta per Christian una tappa fondamentale nella sua giovane carriera. In qualità di istruttori e osservatori saranno, infatti, presenti Peter Frojdfeldt, osservatore UEFA – Svezia, già arbitro della finale di Coppa UEFA e IV ufficiale di gara di Roberto Rosetti nella finale degli Europei 2008, e Jamie Robinson, arbitro FIFA. Essere chiamato a partecipare a questa manifestazione internazionale non capita a tutti, ma solo agli arbitri più promettenti. “Quando ho ricevuto la comunicazione ero incredulo, è stata un’emozione inaspettata e la notizia – continua Christian – mi ha dato una gioia incredibile. Il duro lavoro fatto in questi anni, i tanti sacrifici fatti da me e dai miei genitori che inizialmente mi hanno portato in giro per la Sicilia ad arbitrare le partite, vengono ripagati da questo risultato importante”.

Trasferte lunghe e impegnative per raggiungere i campi da gioco a Enna, a Caltanissetta e ovunque in giro per la Sicilia, tanta passione e dedizione, spirito di sacrificio e forza di volontà hanno segnato questi primi anni di carriera per Christian. L’età è tutta dalla sua e le premesse per vedere un giovane arbitro castelvetranese fare strada tra i campi della Sicilia – e non solo – ci sono tutte. “Desidero ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questi anni, il Presidente della Sezione di Marsala, Biagio Girlando, i miei genitori e tutti gli amici che mi hanno seguito durante le partite” – conclude Christian.

AUTORE. Giacomo Moceri