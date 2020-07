C’è un nuovo caso Covid-19 in provincia di Trapani: è a Partanna ed è il primo caso che si registra da febbraio scorso nella cittadina del Belìce. Il caso di positività riscontrato a Partanna riguarda una donna sessantenne rientrata l’11 luglio da Panama e posta in quarantena, asintomatica. Gli altri 4 casi sono ad Alcamo, Marsala (2) e Mazara del Vallo.

Ad oggi i tamponi effettuati in provincia di Trapani sono 19.785, i test sierologici su personale sanitario 9.480. Continua l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena attraverso i test per la diagnosi del Covid-19.