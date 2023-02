ASCOLTA L'ARTICOLO

Cinque giorni di puro divertimento, con il tradizionale “Testamento di li Nanni”, musica ed animazione per grandi e piccini presso il Sistema delle Piazze, dopo due anni di stop causato dalla pandemia. Ad animare i festeggiamenti, previste diverse iniziative nelle giornate di giovedì grasso 16 febbraio, venerdì 17, sabato 18, domenica 19 e martedì 21 febbraio, dalle 17 alle 20.

In particolare, vi sarà un carro di Sciacca, animazione, canti, balli e divertimento per tutta la cittadinanza. Durante tali giornate, inoltre si esibiranno gli allievi di alcune scuole di danza della città e saranno presenti animatori in veste di personaggi della Walt Disney.

Martedì 21 febbraio, alle ore 20,00 vi sarà la “Lettura di li niputi “aspettando Lu nannu e la nanna” scritta e diretta dal regista avv. Elio Indelicato, ed interpretata dagli attori della compagnia teatrale “Araba fenice”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione della Pro loco Castelvetrano Triscina, e il Comune di Castelvetrano, insieme all’associazione “La perla Imperiale”.

«Ripartire non è mai semplice. E il momento di difficoltà che il nostro Comune sta attraversando, e che tutti conosciamo, rende tutto ancora più difficile. – dichiara il Sindaco Enzo Alfano- Voglio ringraziare per questo la Pro Loco Castelvetrano Triscina e l’associazione “La perla Imperiale”, che si sono messe in gioco, con impegno e dedizione, e tutti gli imprenditori locali, che hanno scelto di dare il proprio contributo alla riuscita di questa storica manifestazione.”

“Esprimiamo soddisfazione per progetto che ha il merito di unire grandi e piccini, per riaccendere il Carnevale, – afferma l’assessore Graziella Zizzo- che per anni ha rappresentato la festa più bella e partecipata della nostra Città.”

“Come Pro Loco, abbiamo ritenuto necessario organizzare un palinsesto per condividere momenti di spensieratezza, insieme alla cittadinanza. – precisa il presidente della Pro Loco Castelvetrano Triscina, Nino Romano – Ringrazio l’Amministrazione che, da subito ha sposato la nostra idea e ci ha sostenuti nell’organizzazione degli eventi. Un ringraziamento va anche agli amici dell’associazione “Perla Imperiale” di Carlo Salluzzo e della compagnia teatrale “Araba fenice” di Elio Indelicato.”

AUTORE. Redazione