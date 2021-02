E’ già passato un anno dalla scomparsa di Francesco Bianco. La notizia della sua prematura morte il 24 febbraio del 2020 aveva scosso l’intera comunità di Castelvetrano. Un uomo di grande cuore che portava avanti con dedizione l’attività di famiglia, la S.B. prefabbricati. Un marito ed un padre esemplare che a causa di un malore improvviso è salito in cielo a soli 42 anni.

Oggi, nel giorno del suo ricordo, la sua famiglia ha voluto rivolgere un dono ai più bisognosi, a conferma di quanto il suo animo fosse rivolto all’amore verso i tuoi cari ed il prossimo. “La tua gioia e il tuo entusiasmo – si legge nella lettera della famiglia – continueranno ad alimentare la tua memoria nella nostra quotidianità“. In ricordo di Francesco, è stata donata alla sezione di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana una grande quantità di pannolini, detergenti ed altri beni necessari per i più piccoli delle famiglie più bisognose del nostro territorio. Che il gesto di questa famiglia sia di esempio e stimolo per l’intera comunità. Fare del bene al prossimo per ricordare chi non è più tra noi.