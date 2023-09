ASCOLTA L'ARTICOLO

Quella che volge al termine è stata la prima stagione estiva a Marinella di Selinunte senza Biagio Noto. La scomparsa del giovane ha lasciato un vuoto incolmabile nella borgata marinara dove Biagio era molto conosciuto per essersi sempre impegnato con dedizione e passione. Coccodrillo, come veniva affettuosamente soprannominato dagli amici più cari, verrà ricordato con una messa in sua memoria, ad un anno esatto dalla sua scomparsa, lunedì 25 settembre alle ore 19,00 presso la chiesa a Marinella di Selinunte. Lo rende noto la sua famiglia che ancora una volta ringrazia tutti quelli che hanno fatto sentire la loro presenza in questo lungo periodo di dolore

AUTORE. Redazione