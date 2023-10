Ci sono persone che in un modo o nell’altro quando vengono a mancare lasciano un vuoto difficilmente colmabile. Il 6 Ottobre 2023 è il primo anniversario della morte di Vito Radosta Chinzi, fondatore del centro Vetranoshop TRER a Castelvetrano e pioniere, insieme a pochi altri imprenditori, nell’aver creduto fortemente ed investito oltre 25 anni fa, nell’attuale zona commerciale Strasatto di Castelvetrano, dove oggi insistono le più grandi catene nazionali ed internazionali del commercio.

Vito Radosta Chinzi era un imprenditore brillante, un uomo che si è fatto da sé, creando tante cose dal nulla, con un costante impegno personale; fu anche insignito del titolo di Maestro del Commercio nel 2007, una figura oggi sostituita dai figli alla guida delle aziende familiari, che continuano nell’opera paterna di crescita e investimento sul territorio.

Il centro Vetranoshop TRER è stato anche recentemente ristrutturato, al suo interno si trovano Acqua e Sapone, Toys Center Bimbo Store ed al primo piano gli storici reparti corredo, biancheria, intimo ed abbigliamento uomo con i marchi Risparmio Tessile e Moda Uomo.

“Anche se non sei più qui con noi, il tuo ricordo rimarrà sempre.” – parole della moglie e compagna di una vita, vissuta costantemente al lavoro ed al servizio della comunità, ricambiato da numerosi collaboratori e collaboratrici che negli anni hanno lavorato presso le aziende del gruppo familiare.

In memoria di Vito Radosta Chinzi verrà officiata la Messa di Domenica 8 ottobre 2023 alle 10:00 presso la Parrocchia San Francesco di Paola in Piazza José Maria Escrivà di Castelvetrano (TP)

