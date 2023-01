ASCOLTA L'ARTICOLO

Nell’ambito del percorso di educazione civica, oggi giorno 19 gennaio 2023, gli alunni dell’istituto CAT di Campobello di Mazara hanno messo a dimora l’albero di Giovanni Falcone , aderendo al Progetto “Un albero per il futuro”, alla presenza dei docenti, del responsabile di plesso prof Leo Narciso e della professoressa Leggio Vincenza dei Carabinieri del comparto di Reggio Calabria per sostenere la biodiversità e aiuterai a formare un grande bosco diffuso della legalità. Alla manifestazione era presente anche l’arciprete di Campobello Don Nicola Patti che ha benedetto la pianta, doveva essere presente il sindaco, trattenuto da impegni istituzionali. Nonostante le condizioni atmosferiche non fossero favorevoli , la manifestazione è stata molto coinvolgente . L’albero rappresenta l’uomo, il quale per essere virtuoso deve avere , come l’albero, radici robuste, rami frondosi, foglie verdi come una mente acuta e fiori rigogliosi. La vita si fonda su certezze: sapienza, umiltà, rispettabilità, la quale , ultimamente si configura come legalità, fondamento della nostra esistenza. Lo Stato, la scuola, la chiesa rappresentano tutti i cittadini che perseguono risultati diversi, opinioni opinabili, democrazia malconcia,; ma un soffio di vento ci induce ad un enorme senso di civiltà, di rispetto con la speranza di dare ai più un senso di autentica lealtà e amore incondizionato.

AUTORE. Redazione