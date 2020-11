Saranno celebrati lunedì 30 novembre presso la Chiesa dei Cappuccini a Castelvetrano i funerali di Vincenzo Adamo Favoroso, il giovane di 33anni che ha perso la vita in maniera tragica nella notte tra il 26 ed il 27 novembre. Mentre gli inquirenti sono alla ricerca di elementi utili per ricostruire i fatti che hanno portato alla morte del giovane, tantissimi amici desiderano salutare per l’ultima volta Enzo “Tacatà” così come lo conoscevano in molti. La piccola chiesa di Piazza San Francesco d’Assisi, a causa delle restrizioni anti-covid, potrà ospitare non più di una 60na di persone, per questo motivo la redazione di CastelvetranoSelinunte.it ha deciso di trasmettere in diretta web la messa che sarà celebrata da Don Rino Randazzo. Centinaia di giovani che si trovano lontano da Castelvetrano, hanno manifestato il desiderio di prendere parte, anche in maniera virtuale, alla celebrazione delle esequie di Vincenzo. L’inizio della diretta è previsto per le ore 15:30.